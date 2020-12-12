Торино — Удинезе прямая трансляция 12.12.2020, смотреть онлайн

В 20:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Торино» — «Удинезе» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торино» — «Удинезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Торино»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Торино» — «Удинезе» онлайн.

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