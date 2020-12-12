Сульшер: Я выхожу на каждый новый матч с желанием победить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился мыслями касательно шансов команды завоевать трофеи в этом сезоне. В частности, речь пошла об АПЛ.

«В "Манчестер Юнайтед" вы всегда должны стремиться к завоеванию трофеев. Конечно, в последние три сезона две команды намного опередили остальных. По ходу текущего сезона и даже с начала этого года я был уверен, что команда улучшается, и мы можем принять вызов.

Я выхожу на каждый новый матч с желанием победить. Если ты выигрываешь каждую игру, тот получаешь трофей», — цитирует Сульшера Goal.

Напомним, что 12 декабря «Ман Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках 12 тура чемпионата Англии. Начало встречи в 20:30 мск. 0