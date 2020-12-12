Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Сочи»

Александр Кокорин
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Отметим, что в заявку красно-белых не попал бывший форвард «барсов» Александр Кокорин.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.
Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Урунов.
Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 16:30 мск. 0