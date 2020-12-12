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    Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Сочи»

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    Тренерские штабы «Сочи» и «Спартака» определились со стартовыми составами на матч 18-го тура РПЛ.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Отметим, что в заявку красно-белых не попал бывший форвард «барсов» Александр Кокорин.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.

    Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Урунов.

    Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 16:30 мск. 0

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