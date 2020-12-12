«Сочи» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийпотерпел выездное поражение от(0:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 57-й минуте. Заболотный сделал передачу к штрафной, Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Максименко не дотянулся.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Спартак 1:0 Гол: 1:0 Кристиан Нобоа (57') Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Артур Юсупов (Danil Prutsev, 84'), Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Жоаозиньо (Кирилл Заика, 72'), Тимофей Маргасов, Marko Dugandzic (Антон Заболотный, 57') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон Лукас, Виктор Мозес, Зелимхан Бакаев (Остон Урунов, 84'), Алекс Краль (Наиль Умяров, 61'), Роман Зобнин, Джордан Ларссон (Илья Кутепов, 70'), Эсекьель Понсе Предупреждения: Эмануэль Маммана (9'), Сергей Терехов (26'), Алекс Краль (32'), Marko Dugandzic (50'), Антон Заболотный (65'), Наиль Умяров (81'), Кирилл Заика (83'), Айртон Лукас (90')

«Спартак» пока сохраняет второе место, оставшись с 35 очками. У «Зенита» столько же, но команда Сергея Семака еще не провела матч против «Динамо». «Сочи», набрав 30 очков, поднялся на пятое место. 0