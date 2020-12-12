Сочи — Спартак (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Спартак» — «Сочи» 2:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сочи»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Спартак».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0