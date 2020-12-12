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    Шварц: Считаю, что мы сыграли с «Зенитом» хорошо и смело

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    Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды в выездном матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

    Сандро Шварц
    Сандро Шварц

    «Мы хорошо вошли в игру. Первые 10-15 минут провели здорово, могли забить гол. Потом пропустили мяч, через короткое время "Зенит" забил еще.

    А мы стали допускать ошибки при переходе из обороны в атаку. Во втором тайме хорошо начали, забили гол, могли сравнять. После этого пошла вязкая игра, и в концовке мы пропустили третий гол.

    Расстроены таким исходом, у нас были хорошие моменты. Сложно играть против соперника с футболистами такого класса. Считаю, что мы сыграли достаточно хорошо и смело», — цитирует пресс-конференцию Шварца «РИА Новости».

    Команда Шварца в данный момент занимает четвертое место в РПЛ, набрав 30 очков. 0

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