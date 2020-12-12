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    Семак: Для нас стало сюрпризом, что «Динамо» решило сыграть в пять защитников

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    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Выход нападающих у "Динамо" освежил атакующую линию, поэтому нам надо было укреплять тылы — выпустили Чистякова.

    Для нас было неожиданно, что соперник решил сыграть в пять защитников, это был сюрприз. Что "Зенит" сыграл в одного нападающего — это было на руку.

    Не исключаю, что Сутормин может сыграть на краю в обороне, если Караваев не поправится. Но есть у нас и другие опции.

    Кержаков, к сожалению, получил травму на тренировке, так что пока Лунев наш первый номер. Следующий матч? Кержаков его точно пропустит.

    У Оздоева была желтая карточка, поэтому мы постарались подстраховаться и убрали его с поля», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

    «Зенит» укрепился на первой строчке в турнирной таблице. 0

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