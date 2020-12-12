Гендиректор «Сочи»: У кого-то из тренеров «Спартака» сдали нервы

Генеральный директор «Сочи»отреагировал на конфликт игрока сочинцев и, помощника главного тренера

После игры тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил: «Игрок "Сочи" пнул Хинкеля в конце матча. Не могу поверить».

Тренер «Сочи» Олег Фоменко так описал ситуацию: «Джанаев шел пожать руку Тедеско, тот грубо оттолкнул его. Началась заваруха».

«В подтрибунном помещении у кого-то из тренерского штаба "Спартака" сдали нервы. Они пытались Сослану Джанаеву что-то высказать.

В одном из эпизодов Джанаеву попали по ноге, и ему потребовалось восстановление, но, видимо, спартаковцы не поверили, что вратарь действительно испытывает болевые ощущения. Ничего страшного не произошло, мужчины поговорили на повышенных тонах.

Драка? Это все равно что после спорного эпизода на поле начинают выяснять отношения. У меня вопросов к своим игрокам нет.

При выходе со стадиона болельщики "Спартака" благодарят нас за игру. Приятно, когда поклонники команды, которая приехала сюда за победой, с уважением относятся к нам. Они радуются за нас», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

«Любой воспитанный человек понимает, что это спорт и проигрывать надо уметь. Нужно ценить партнеров, команду.

Это останется на совести тех, кто не умеет держать свои эмоции ни во время матча, ни после», — сказал гендиректор «Сочи» ТАСС. 0