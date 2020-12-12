Реал Мадрид — Атлетико (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Атлетико» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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