Реал Мадрид — Атлетико (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 23:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Атлетико» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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