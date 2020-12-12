РБ Лейпциг — Вердер прямая трансляция 12.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Вердер» 3:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Вердер». Коэффициент ставки — 2.37.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:1 (победит «РБ Лейпциг»).
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