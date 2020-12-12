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    Ньюкасл — Вест Бромвич (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Ньюкасл — Вест Бромвич: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

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    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Ньюкасл» — «Вест Бромвич».

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    Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Ньюкасл» 2:3 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вест Бромвич» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ньюкасл»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Ньюкасл» — «Вест Бромвич» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Ньюкасл» и «Вест Бромвич», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе. 0

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