Ньюкасл — Вест Бромвич (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Ньюкасл» 2:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вест Бромвич» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ньюкасл»).
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