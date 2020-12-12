Ньюкасл — Вест Бромвич (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Ньюкасл» 2:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вест Бромвич» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ньюкасл»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Ньюкасл» — «Вест Бромвич» онлайн.

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