Мидлсбро — Миллуолл (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Мидлсбро» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мидлсбро»).
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