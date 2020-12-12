Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прямая трансляция 12.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Манчестер Юнайтед»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0