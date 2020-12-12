«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:0

В центральном матче 12-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с

Манчестерское дерби на стадионе «Олд Траффорд» завершилось без забитых мячей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай, Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Антони Марсьяль, 74') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Рахим Стерлинг, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Фернандиньо, Рияд Марез (Ферран Торрес, 66'), Габриэл Жезус Предупреждения: Гарри Магуайр (79'), Фернандиньо (87')

МЮ« занимает седьмое место в таблице АПЛ, а "Сити" — восьмое. Манкуанианцы набрали 20 очков в 11 матчах, а у команды Хосепа Гвардиолы — 19.

15 декабря "Манчестер Сити" примет "Вест Бромвич". 17 декабря состоится матч "Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед". 0