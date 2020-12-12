ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Спартак»Нобоа победил «Спартак». «Сочи» сыграл на руку Петербургу
  • 20:54
    • Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Динамо»
  • 19:51
    • Тедеско: Прошу прощения за то, что я здесь
  • 19:08
    • Игрок «Сочи» ударил помощника Тедеско после матча со «Спартаком»
  • 18:23
    • «Спартак» потерпел поражение в Сочи
  • 22:27
    • Манчестерское дерби завершилось без голов
    Все новости спорта

    Манчестерское дерби завершилось без голов

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:0

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Манчестерское дерби на стадионе «Олд Траффорд» завершилось без забитых мячей.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:0
    Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай, Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Антони Марсьяль, 74') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Рахим Стерлинг, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Фернандиньо, Рияд Марез (Ферран Торрес, 66'), Габриэл Жезус Предупреждения: Гарри Магуайр (79'), Фернандиньо (87')

    МЮ« занимает седьмое место в таблице АПЛ, а "Сити" — восьмое. Манкуанианцы набрали 20 очков в 11 матчах, а у команды Хосепа Гвардиолы — 19.

    15 декабря "Манчестер Сити" примет "Вест Бромвич". 17 декабря состоится матч "Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед". 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько мячей подарит болельщикам мадридское дерби?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Оправился ли Тони Фергюсон после сокрушительной неудачи?
  • Фергюсон — Оливейра. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Продолжит ли «Челси» погоню за лидерами?
  • «Эвертон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Фергюсон — Оливейра
  • Прочие
  • Завтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Байер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры