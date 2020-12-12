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    Ланс — Монпелье прямая трансляция 12.12.2020, смотреть онлайн

    Ланс — Монпелье: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига 1 Ланс Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Ланс» — «Монпелье».

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    Последний матч между собой: «Ланс» — «Монпелье» 0:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 1.72.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Ланс» — «Монпелье» онлайн.

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