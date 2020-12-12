Ибрагимович: Надеюь, что смогу еще сыграть с внуком Мальдини

39-летний нападающийзаявил, что рассчитывает играть на профессиональном уровне еще много лет.

«У меня большой опыт, а голы никогда не были проблемой. Я просто продолжаю идти вперед. Я уже не тот игрок, что был пять или десять лет назад, мы все меняемся, это естественный процесс нашего развития с физической точки зрения.

Не буду врать, я уже не бегаю как раньше. Теперь я бегаю более рассудительно. Причина, по которой я считаю итальянскую лигу самой сложной для нападающего, заключается в необходимости выступать на очень высоком техническом уровне. Философия Италии заключается в том, что важнее не пропустить гол, чем забить самому.

Чувствую, что застал разные поколения в "Милане". Я играл с Паоло Мальдини, теперь играю с его сыном, Даниэлем. Надеюсь, что смогу сыграть также и с сыном Даниэля. Это было бы чудом», — цитирует Ибрагимовича BBC. 0