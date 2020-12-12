Хетафе — Севилья прямая трансляция 12.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Севилья» 0:3 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Севилья». Коэффициент ставки — 1.87.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хетафе»).
На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Хетафе» — «Севилья» онлайн.
Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Хетафе» и «Севилья», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе. 0