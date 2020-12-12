Хетафе — Севилья прямая трансляция 12.12.2020, смотреть онлайн

В 18:15 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Севилья» 0:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Севилья». Коэффициент ставки — 1.87.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хетафе»).

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