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    Гвардиола о дерби: Постараемся играть в свой футбол и наказать их

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    Испанский специалист Хосеп Гвардиола дал интервью перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», который состоится в рамках 12 тура АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Конечно, нас ожидает сложный матч, потому что, как и у всех больших клубов, у них есть невероятные, топовые атакующие игроки.

    Но мы постараемся играть в свой футбол, контролировать соперника как можно лучше и, да, наказать их.

    Они знают, что мы едем на "Олд Траффорд", чтобы попытаться выиграть, как мы всегда это делали. Мы знаем, насколько хорош соперник», — цитирует Гвардиолу Express.

    Игра начнется 12 декабря в 20:30 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомиться на нашем сайте. 0

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