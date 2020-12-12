Геркус посоветовал «Спартаку» продать Кокорина

Бывший генеральный директоруверен, чтостоит продать нападающего

«После своего трансфера в "Спартак", Александр сыграл в чемпионате в 8 матчах из 18 (в Сочи тоже не сыграет), забил два гола с пенальти и отдал одну голевую. В "Сочи" также было два пенальти, три гола детям из "Ростова" и всего два гола с игры.

Я верю в статистику. Всякое бывает, конечно, но статистику как у Александра, скорее можно объяснить супер формой, в которой он находился пару сезонов за карьеру. По большей части, несмотря на большое количество игровых минут, забивал он очень мало.

Судя по продолжающимся проблемам со здоровьем, былую супер форму он скорее всего не наберет, а значит ждать от него особо нечего. Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег», — написал Геркус в своем телеграме.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента летом 2020 года. На его счету два гола и две результативных передачи в 10 матчах за красно-белых. 0