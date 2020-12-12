Эвертон — Челси (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Челси» — «Эвертон» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Челси»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Челси».
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