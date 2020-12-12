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    Де Брейне о дерби: В этой игре «Сити» нужно быть осторожными

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне дал интервью в преддверии манкунианского дерби на стадионе «Олд Траффорд».

    Кевин Де Брейне
    Кевин Де Брейне

    «В этой игре "Сити" нужно быть осторожными, потому что поражение "Юнайтед" в игре ЛЧ с "РБ Лейпциг" (2:3) может послужить хорошим поводом для изменений в их игре. Безусловно, они захотят показать себя с лучшей стороны, и мы должны помнить об этом.

    Вспоминая домашнюю встречу прошлого сезона, когда мы проиграли 1:2, можно отметить их игру в обороне и на контратаках. "Сити" допустил лишь несколько ошибок, за которые моментально был наказан.

    Думаю, что по сравнению с началом сезона мы играем более солидно. У "Сити" вернулось множество травмированных игроков, а также нам облегчает жизнь, что в последнее время мы достаточно забиваем, при этом не пропуская», -цитирует бельгийца Goal.

    Игра 12 тура АПЛ между «Ман Юнайтед» и «Ман Сити» состоится 12 декабря. Начало в 20:30 мск. Предлагаем ознакомиться с прогнозом на этот матч. 0

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