Боруссия М — Герта прямая трансляция 12.12.2020, смотреть онлайн

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Герта» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Герта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Боруссия М»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия М» — «Герта».

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