Боруссия Д — Штутгарт (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Штутгарт» 3:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Штутгарт». Коэффициент ставки — 2.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Боруссия Д»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Боруссия Д» — «Штутгарт» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Боруссия Д» и «Штутгарт», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе. 0