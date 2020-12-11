Вольфсбург — Айнтрахт Ф прямая трансляция 11.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Айнтрахт Ф» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсбург» — «Айнтрахт Ф». Коэффициент ставки — 1.62.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Айнтрахт Ф»).
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