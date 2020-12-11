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    Сент-Этьен — Анже прямая трансляция 11.12.2020, смотреть онлайн

    Сент-Этьен — Анже: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига 1 Сент-Этьен Анже Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч «Сент-Этьен» — «Анже».

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    Последний матч между собой: «Анже» — «Сент-Этьен» 1:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Анже» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

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    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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