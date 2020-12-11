Касымпаша — Денизлиспор прямая трансляция 11.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Касымпаша» — «Денизлиспор» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Касымпаша»).
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