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    Газизов: «Спартак» не потратил много денег и оказался на 1-м месте

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о летней трансферной кампании клуба.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    Летом москвичи приобрели у «Уфы» хавбека Остона Урунова, подписали контракт с бывшим нападающим «Зенита» Александром Кокориным и взяли в аренду у «Челси» полузащитника Виктора Мозеса.

    «Это была самая незатратная кампания за последнее время. По мне, всё прошло на приличном уровне. В период пандемии было непросто.

    Кроме того, оценка трансфера проходит не по тому, играет ли сейчас футболист или нет. Он может заиграть завтра. Важнее, что эти футболисты сейчас в таком виде на рынке нужны, на них есть спрос.

    Считаю, это главная оценка работы. Это лучше, чем футболист, который куплен за десятки миллионов и никому не нужен. Это для компьютерных игр. Настоящий футбол — это жизнь. Больше, чем просто картинки на компьютере.

    Трансферная кампания — это не только я. Другие игроки тоже являлись определенным фактором. Я с ними работал. Кого-то — имена называть не буду — мне удалось удержать в команде, кого-то отдать в аренду и уменьшить нагрузку.

    Работа генерального менеджера не так видна, но была проделана очень хорошо. Мы не потратили много денег и оказались на 1-м месте. Это цифры, и это важно. Остальное — частности и домыслы», — приводит слова Газизова Sport24.

    Напомним, что Газизов покинул пост генерального директора «Спартака» 8 декабря. Он работал в клубе с июля 2020 года.

    В настоящий момент «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. 0

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