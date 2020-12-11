Газизов объяснил причины ухода из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака»объяснил причины своего ухода из клуба.

«Это был большой этап и опыт для меня. Я стал только сильнее. По поводу того, что все так быстро закончилось, — иногда для достижения результата не нужны годы.

Мы все двигаемся в одном направлении, но есть разница в частностях. На определенном этапе мне показалось, что разночтений быть не должно.

Для меня футбол и игра изначальны. Если есть разночтения здесь, надо расходиться. Возможно, еще слишком рано выплескивать это наружу.

Когда понял, что история в "Спартаке" близка к завершению? Это произошло не одним днем. Назвать конкретный момент было бы неправильно. Это зрело, к этому все шло.

Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на сто и больше процентов. Ничем не выдавал это. Но понял, что дальше сложно и надо отойти.

Это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Все к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом, и кто руководил.

Была версия: вам предъявили за видео у Нобеля. Это вымысел. Вокруг "Спартака" всегда много слухов. Из того, что я слышал, 95 процентов вымысла», — приводит слова Газизова Sport24. 0