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    Федотов: Когда побеждаешь «Спартак» — это особенно приятно

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    Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    11 июля сочинцы обыграл красно-белых на своем поле с результатом 1:0 (на 24-й минуте Павел Маслов направил мяч в свои ворота).

    9 августа встреча первого круга нынешнего сезона на московском стадионе «Открытие Арена» завершилась вничью 2:2.

    «Ожидания самые хорошие.Предстоит игра с одним из лидеров нашего чемпионата.

    "Спартак" — народная команда. Будет хорошая поддержка с двух сторон, а когда есть зрители — это всегда очень интересно.

    Запоминаются все игры, но когда побеждаешь — приятнее. Особенно, когда побеждаешь "Спартак".

    У московского клуба хороший состав, и нужно будет сыграть не на 100, а на 200 процентов, чтобы показать свое лицо и выглядеть достойно против "Спартака".

    Почему дома мы играем лучше с команды из верхней части таблицы? Разные стилевые особенности. Когда играешь против лидеров, есть больше пространства, которые мы используем.

    Команды из нижней части таблицы закрываются, а потому в матчах с ними намного сложнее строить позиционные атаки», — отметил Федотов в интервью для пресс-службы ФК «Сочи».

    Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу 12 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени. 0

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