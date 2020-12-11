Федотов: Когда побеждаешь «Спартак» — это особенно приятно

Главный тренер ФК «Сочи»поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата России против московского

11 июля сочинцы обыграл красно-белых на своем поле с результатом 1:0 (на 24-й минуте Павел Маслов направил мяч в свои ворота).

9 августа встреча первого круга нынешнего сезона на московском стадионе «Открытие Арена» завершилась вничью 2:2.

«Ожидания самые хорошие.Предстоит игра с одним из лидеров нашего чемпионата.

"Спартак" — народная команда. Будет хорошая поддержка с двух сторон, а когда есть зрители — это всегда очень интересно.

Запоминаются все игры, но когда побеждаешь — приятнее. Особенно, когда побеждаешь "Спартак".

У московского клуба хороший состав, и нужно будет сыграть не на 100, а на 200 процентов, чтобы показать свое лицо и выглядеть достойно против "Спартака".

Почему дома мы играем лучше с команды из верхней части таблицы? Разные стилевые особенности. Когда играешь против лидеров, есть больше пространства, которые мы используем.

Команды из нижней части таблицы закрываются, а потому в матчах с ними намного сложнее строить позиционные атаки», — отметил Федотов в интервью для пресс-службы ФК «Сочи».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу 12 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени. 0