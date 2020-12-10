Вольфсберг — Фейеноорд прямая трансляция 10.12.2020, смотреть онлайн

В 23:00 в группе K Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Фейеноорд» — «Вольфсберг» 1:4 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсберг» — «Фейеноорд». Коэффициент ставки — 1.78.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Фейеноорд»).

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