Тоттенхэм — Антверпен прямая трансляция 10.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Антверпен» — «Тоттенхэм» 1:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Антверпен». Коэффициент ставки — 2.05.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Тоттенхэм»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Антверпен».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0