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    «Бавария» снова может выиграть Лигу чемпионов, считает Зюле

    Футбол Бавария Локомотив Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Защитник «Баварии» Никлас Зюле рассказал, почему мюнхенской команде не удалось быстро открыть счет в матче с «Локомотивом» (2:0) в шестом туре Лиги чемпионов.

    Никлас Зюле забил первый гол в матче с «Локомотивом»
    Никлас Зюле забил первый гол в матче с «Локомотивом»

    «В первом тайме мы сбились на слишком большое количество безадресных навесов в штрафную, где было недостаточно игроков для дальнейшего обострения.

    Во второй половине мы стали чаще проходить с флангов в штрафную и стремились простреливать низом, что получалось гораздо лучше.

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    • Безусловно, есть моменты, над которыми нам нужно работать, но год в Лиге чемпионов мы закончили хорошо и можем быть довольны. По прошлому сезону мы помним, что необходимо, чтобы выиграть этот турнир, и как сложно это сделать. У нас невероятный командный дух, который нам снова пригодится в этом сезоне. С имеющимся в распоряжении составом возможно все», — приводит слова Зюле официальный сайт УЕФА. 0

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