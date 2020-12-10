«Бавария» снова может выиграть Лигу чемпионов, считает Зюле

Защитник «Баварии»рассказал, почему мюнхенской команде не удалось быстро открыть счет в матче с «Локомотивом» (2:0) в шестом туре Лиги чемпионов.

Никлас Зюле забил первый гол в матче с «Локомотивом» globallookpress.com 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

«В первом тайме мы сбились на слишком большое количество безадресных навесов в штрафную, где было недостаточно игроков для дальнейшего обострения.

Во второй половине мы стали чаще проходить с флангов в штрафную и стремились простреливать низом, что получалось гораздо лучше.

Безусловно, есть моменты, над которыми нам нужно работать, но год в Лиге чемпионов мы закончили хорошо и можем быть довольны. По прошлому сезону мы помним, что необходимо, чтобы выиграть этот турнир, и как сложно это сделать. У нас невероятный командный дух, который нам снова пригодится в этом сезоне. С имеющимся в распоряжении составом возможно все», — приводит слова Зюле официальный сайт УЕФА. 0