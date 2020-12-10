Стандард — Бенфика (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Бенфика» — «Стандард» 3:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Стандард» — «Бенфика». Коэффициент ставки — 1.60.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Бенфика»).
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