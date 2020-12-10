Семак пообещал играть на победу против «Динамо»

Главный тренер «Зенита»поделился мыслями перед матчем 18-го тура РПЛ с московским «Динамо».

«Новый тренер — это новые эмоции, новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее, больше в атаку. Это то, что мне показалось в последних матчах.

Думаю, не тот срок, чтобы говорить о работе нового тренера и делать какие-то выводы из домашних и выездных матчей. Не так много Шварц работает с "Динамо", поэтому можно и нужно отталкиваться от статистики исключительно по его работе. Здесь выборка пока небольшая выездных матчей.

Нужно играть, выкладываться на 100 процентов, в каждом матче стараться играть на победу. Что мы и будем делать.

К сожалению, сказать, что зенитовский лазарет опустел, нельзя. Есть проблемы, и в любом случае — в полном составе, я думаю, мы не сыграем», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0