Селтик — Лилль прямая трансляция 10.12.2020, смотреть онлайн

В 23:00 в группе H Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Лилль» — «Селтик» 2:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Селтик» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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