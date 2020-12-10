Селтик — Лилль прямая трансляция 10.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Лилль» — «Селтик» 2:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Селтик» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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