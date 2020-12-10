Шварц рассчитывает храбро сыграть с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо»поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 18-м туре чемпионата России.

«В субботу мы ожидаем очень сложную игру. Столкнемся с хорошим соперником. Если мы будем давать много времени для принятия решений, игра будет крайне сложной.

Мы должны организованно сыграть в обороне и храбро провести этот матч. Максимально храбро.

Рассчитываю ли я на Игбуна в игре с "Зенитом"? Как вы знаете, он на протяжении 6 недель не тренировался. Последние провел тренировки. С каждой тренировкой он больше готов к составу.

В четверг проведем тактическую тренировку. В пятницу заключительная. Я думаю, что Игбун будет в составе на игру в субботу», — цитирует Шварца «Матч ТВ». 0