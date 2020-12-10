Риека — АЗ Алкмар (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 20:55 в группе F Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «АЗ Алкмар» — «Риека» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Риека» — «АЗ Алкмар». Коэффициент ставки — 1.93.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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