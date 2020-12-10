Рапид В — Мольде прямая трансляция 10.12.2020, смотреть онлайн

В 20:55 в группе B Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Мольде» — «Рапид В» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рапид В» — «Мольде». Коэффициент ставки — 1.62.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Мольде»).

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