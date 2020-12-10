Рапид В — Мольде прямая трансляция 10.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Мольде» — «Рапид В» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рапид В» — «Мольде». Коэффициент ставки — 1.62.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Мольде»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Рапид В» — «Мольде».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0