ПСВ — Омония (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 20:55 в группе E Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Омония» — «ПСВ» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСВ» — «Омония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «ПСВ»).

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