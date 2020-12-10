ПАОК — Гранада (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 20:55 в группе E Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Гранада» — «ПАОК» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПАОК» — «Гранада». Коэффициент ставки — 2.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Гранада»).

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