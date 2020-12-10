Николич: «Локомотив» бился до последнего момента

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Не могу ничего плохого сказать по команде, наоборот, первые четыре игры ЛЧ мы провели на высоком уровне, а потом начались большие проблемы в команде, строили команду на последние две игры в последний момент. И на этот матч мы пришли только с 13 игроками, многие футболисты не играли на своих позициях, но команда билась. Особенно в первом тайме было много хороших моментов, просто не хватило опыта или реализации голевых моментов.

Хочу сказать только хорошее по игре и настроению команды. Во втором тайме это было очевидно, у нас была не длинная скамейка, команда очень устала играть против "Баварии", просто было невозможно что-то менять. Но мы бились до последнего момента, это все. Надо думать о следующей игре с "Краснодаром".

Эта ситуация с сомнительными тестами Крыховяка, Мухина и Лисаковича вообще непонятная, я до конца не знаю, что там. Самое важное, что они чувствуют себя хорошо, и, надеюсь, будут играть в следующем матче.

Все было в порядке по составу в первые четыре тура, а последние две игры прошли в ненормальном режиме, менялась ситуация ежеминутно, надо было менять схему, выбыли игроки, просто неудачные 10 дней для нас. Еще раз скажу, что результат неудачный, но для меня команда показала характер. Игроки на поле были готовы биться, несмотря на их позиции», — приводит слова Николича «Матч ТВ». 0