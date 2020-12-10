Наполи — Реал Сосьедад (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Наполи» 0:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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