Маккаби Т-А — Сивасспор (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 23:00 в группе I Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Сивасспор» — «Маккаби Т-А» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Маккаби Т-А» — «Сивасспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Маккаби Т-А»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Маккаби Т-А» — «Сивасспор».

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