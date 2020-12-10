Лестер — АЕК Афины прямая трансляция 10.12.2020, смотреть онлайн

В 23:00 в группе G Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «АЕК Афины» — «Лестер» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «АЕК Афины». Коэффициент ставки — 4.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лестер»).

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