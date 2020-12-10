«Спартак» уволил массажиста Кокорина из-за постоянных травм игрока

По его информации, такое решение было принято в связи с постоянными мышечными травмами нападающего.
Отмечается, что клуб рекомендовал игроку впоследствии не пользоваться услугами специалиста. Подчеркивается, что Кокорин спокойно отреагировал на информацию об увольнении Колесникова.
Сам Колесников также подтвердил информацию о расторжении договора со «Спартаком».
«Мы пришли к обоюдному расторжению договора со "Спартаком", потому что я не могу полноценно работать с Александром. Я могу подготавливать его между тренировками, если он приедет ко мне. Меня не пускают ни на стадион, ни на подготовку к старту.
В 65 с лишним лет очень тяжело работать в нынешней ситуации. Как можно делать массаж на удаленке? Но с Кокориным мы продолжаем работать», — цитирует Колесникова «Чемпионат». 0