«Спартак» уволил массажиста Кокорина из-за постоянных травм игрока

, массажист форварда «Спартака», был уволен из московского клуба, сообщает журналист Иван Карпов на своем Telegram-канале.

По его информации, такое решение было принято в связи с постоянными мышечными травмами нападающего.

Отмечается, что клуб рекомендовал игроку впоследствии не пользоваться услугами специалиста. Подчеркивается, что Кокорин спокойно отреагировал на информацию об увольнении Колесникова.

Сам Колесников также подтвердил информацию о расторжении договора со «Спартаком».

«Мы пришли к обоюдному расторжению договора со "Спартаком", потому что я не могу полноценно работать с Александром. Я могу подготавливать его между тренировками, если он приедет ко мне. Меня не пускают ни на стадион, ни на подготовку к старту.

В 65 с лишним лет очень тяжело работать в нынешней ситуации. Как можно делать массаж на удаленке? Но с Кокориным мы продолжаем работать», — цитирует Колесникова «Чемпионат». 0