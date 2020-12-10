Хоффенхайм — Гент (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 23:00 в группе L Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Гент» — «Хоффенхайм» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Гент». Коэффициент ставки — 1.61.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «Хоффенхайм»).

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