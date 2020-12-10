Хапоэль Б-Ш — Ницца прямая трансляция 10.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Ницца» — «Хапоэль Б-Ш» 1:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хапоэль Б-Ш» — «Ницца». Коэффициент ставки — 1.59.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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