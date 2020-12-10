Гончаренко в пятый раз подряд признан лучшим тренером Беларуси

Главный тренер ЦСКАпризнан лучшим тренером года в Беларуси, сообщается на официальном сайте АБФФ.

Гончаренко получил приз в пятый раз подряд. Всего же это уже десятый случай, когда его назвали лучшим тренером страны.

В номинации лучший игрок Беларуси победителем впервые был назван нападающий БАТЭ Максим Скавыш.

Лучшей футболисткой стала Анастасия-Гражина Щербаченя из эстонского «Пярну».

Награда «Лучшему тренеру Республики Беларусь» в 2020 году уходит Виктору Михайловичу Гончареко#ЗвездныйМяч2020 pic.twitter.com/Zxysa0nb3f — ABFF | Belarus Premier league, Maxline 1 league (@belarusff) December 9, 2020

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