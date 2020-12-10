Динамо З — ЦСКА (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Динамо З» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо З» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.00.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «ЦСКА»).
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