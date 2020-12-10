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    Дандолк — Арсенал Лондон прямая трансляция 10.12.2020, смотреть онлайн

    Дандолк — Арсенал Лондон: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

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    В 20:55 в группе B Лиги Европы начнётся матч «Дандолк» — «Арсенал Лондон».

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    Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Дандолк» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дандолк» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 1.66.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Арсенал Лондон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дандолк» — «Арсенал Лондон».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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